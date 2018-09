Deutschlands grösstes Kreditinstitut ist aus dem Euro Stoxx 50 Index erstmals seit dessen Auflegung im Jahr 1998 herausgefallen, wie aus Dokumenten hervorgeht, in die Bloomberg Einblick hatte. Der von der Deutsche Börse zusammengestellte Index bietet einen Querschnitt der grössten und liquidesten Aktien im Euroraum. Ein Sprecher der Deutschen Börse konnte dazu nicht unmittelbar Stellung nehmen.

Die Entwicklung ist eine Folge des starken Rückgangs des Marktwerts der Deutschen Bank nach einer Reihe von Governance-Skandalen und der Unfähigkeit, sich an die regulatorischen Veränderungen im Zuge der Finanzkrise anzupassen. Die Bank hat in den letzten drei Jahren Verluste ausgewiesen, und eine wachsende Zahl von Analysten äussert Zweifel am jüngsten Turnaround-Plan des Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing.

(Bloomberg)