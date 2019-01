Die meisten Institute böten weniger als die Hälfte ihres Produktsortiments online an, hiess es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Swiss Finance Institute und der Unternehmensberatung Zeb. Zudem hätten erst vier Prozent der Schweizer Banken ihre Prozesse mehrheitlich automatisiert. In beiden Bereichen sei der Rückstand auf die europäischen Institute gross, erklärten die Autoren gestützt auf eine Umfrage bei 46 Schweizer und 139 europäischen Entscheidungsträgern aus der Branche.

Auch die Schweizer Banken sähen die Notwendigkeit, das Massengeschäft zu digitalisieren, hiess es in der Studie. Entsprechend hätten 95 Prozent aller Geldhäuser in dem Land eine digitale Strategie formuliert. Nur die Hälfte habe aber auch konkrete Massnahmen ergriffen. Die trägeren Kunden und der geringere Wettbewerbsdruck in der Schweiz hätten den Banken bisher eine Umsetzung vieler Massnahmen erspart.

In Europa erschliessen Technologieriesen wie Google, Apple, Paypal oder Alibaba zunehmend den Zahlungsmarkt. Zudem haben Smartphone-Banken wie die deutsche N26 oder die britische Revolut bereits Millionen an Kunden in Europa gewonnen. Vor diesem Trend hätten Faktoren wie die geringe Marktgrösse, die Vielsprachigkeit und die eigene Regulierung den Schweizer Banken bisher einen gewissen Schutz verliehen. "Aber sie dürfen den Zeitpunkt für die Lancierung eines digitalen Geschäftsmodells nicht verpassen", erklärte Zeb-Berater Norman Karrer.

