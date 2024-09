Cevian hat ihre Pläne für Baloise bisher nicht offengelegt. Andere Anleger stören sich an der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung in den vergangenen Jahren sowie dem unbefriedigenden Geschäftsgang in Auslandsmärkten wie etwa Deutschland. Baloise betreibt mit rund 8000 Mitarbeitern neben einem Sach- und Lebensversicherungsgeschäft auch eine Bank und ein Asset Management.