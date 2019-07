Die Entwicklung sei ein Fingerzeig für zwei potenziell unvereinbare Sichtweisen, sagt Strategin Mandy Xu. An den Aktienmärkten hat die Zuversicht auf Leitzinssenkungen der Federal Reserve die Kurse in die Höhe getrieben. Bei den Anleihen hingegen ist das bestimmende Thema die Sorge bezüglich eines anhaltenden Konjunkturabschwungs, sagte sie.

„Wir beobachten Interesse, auf eine Konvergenz“ der Ansichten in Richtung niedrigere Aktienkurse und höhere Renditen zu setzen, sagte Xu, Chefstrategin für Aktienderivate bei der Credit Suisse in New York, in einem Telefoninterview in der vergangenen Woche. Zur Umsetzung wären beispielsweise Put-Optionen auf den S&P 500-Index ein Weg, die von einem Anstieg des 10-jährigen Swap-Satzes abhängen, sagte sie.

Der S&P 500 hat im Jahr 2019 bisher rund 19% zugelegt, angeschoben von den Erwartungen bezüglich Leitzinssenkungen durch die Fed, weiterhin soliden Unternehmensgewinnen und Anzeichen, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China der Wirtschaft nur begrenzten Schaden zufügt.

Die Renditen zehnjähriger US-Treasuries sind in dieser Zeit um mehr als 60 Basispunkte gefallen, da die sinkenden Inflationserwartungen und die zunehmenden Sorgen über das Weltwachstum die Wetten auf eine weltweite geldpolitische Lockerung beflügelten.

(Bloomberg)