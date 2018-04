Steigende Renditen sind nicht gerade ein neues Problem für die Märkte - die 10-Jahres-Rendite stieg allein im Januar um 30 Basispunkte - doch dieses Mal wurde die Aufwärtsbewegung durch einen Anstieg der Rohstoffpreise angeschoben und nicht durch berauschende wirtschaftliche Zuwächse. Und das wirft, insbesondere wenn es um Aktien geht, Fragen auf.

"Historisch gesehen hat sich der Aktienmarkt bei steigender Inflation ganz gut geschlagen, vorausgesetzt, die wirtschaftliche Dynamik nahm ebenfalls zu", schrieb Jim Paulsen, Chief Investment Stratege bei Leuthold Group, vergangene Woche in einer Notiz an Kunden. "Aktien haben sich auch dann gut entwickelt wenn die Konjunkturdynamik nachgelassen hat, wenn sich die Inflation ebenfalls ermässigte. Stagflationsphasen haben jedoch sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt zu schlechten Ergebnissen geführt."

So könnten einige Märkte auf den Renditeanstieg reagieren:

Seit der Finanzkrise haben Aktien mehr eingebracht als festverzinsliche Wertpapiere, aber die Prämie schrumpft: Der Spread zwischen der Gewinnrendite des S&P 500 und der von 10-jährigen Treasuries bewegt sich in der Nähe des niedrigsten Niveaus seit acht Jahren.

Bei einem Anstieg der US-Rendite über drei Prozent könnte sich das Wertpotenzial von Aktien gegenüber Festverzinslichen für künftige Jahre ändern, sagt Chris Verrone, Leiter technische Analyse bei Strategas Research Partners.

"Dies ist nach 35 Jahren eine Trendwende bei Bonds, die unserer Meinung nach gerade erst begonnen hat", sagte er in einem Interview mit Bloomberg Television. "Wir raten Anlegern, sich den Zeitraum von 1950 anzuschauen, als die Anleiherenditen zuletzt gestiegen sind. Es hat eine Weile gedauert, bis sie von zwei auf fünf Prozent kletterten, aber der Trend ging nach oben und auf der Käuferseite des Anleihehandels hat man kein Geld mehr verdient. Wir glauben, dass wir dort derzeit sind."

Schwellenländer-Investoren nehmen das ebenfalls zur Kenntnis. Es gibt nun mehr Grund zur Sorge, von Handelsstreitigkeiten bis hin zu Anzeichen, dass sich das synchronisierte globale Wachstum abschwächt. Eine rohstoffgetriebene Inflation könnte auch zu einer schnelleren Straffung der Geldpolitik führen, die Schwellenländer überproportional belasten würde, sagt Per Hammarlund, Schwellenländer-Chefstratege bei der SEB in Stockholm.

Unternehmensanleihen

Die bonitätsschwächsten Unternehmen profitierten von niedrigen Benchmark-Renditen, aber wenn das leichte Geld verschwindet und die Fremdkapitalkosten steigen, würde die Bedienung von Schulden teurer werden."Die hohe Verschuldung zusammen mit höheren Zinssätzen ist nicht gerade die beste Kombination", sagt Peter Boockvar, Chief Investment Officer der Bleakley Financial Group, und verweist darauf, dass die aktuelle Verschuldung der S&P 500-Unternehmen ausserhalb des Bankensektors extrem hoch ist.

Matt Maley, ein Aktienstratege bei Miller Tabak & Co., sagt, dass ein schwindelerregendes Ausmass an Investor-Leverage ein Risiko darstellt. Wenn die Zinsen steigen, erhöhen die Banken die Kosten für die Wertpapierleihe-Konten, was wiederum zu einem allmählichen Abbau der Fremdkapitalaufnahme führt, die zu teuer geworden ist, erläutert er.

"Während alle darüber sprechen, ob höhere Zinsen die Wirtschaft beeinflussen, ist es wichtiger, wie sich dies auf die Leverage auswirkt", sagt Maley. "Es erzeugt einen Gegenwind für den Markt.

US-Dollar

Was den US-Dollar anbelangt, so haben höhere Renditen - insbesondere die realen Fremdkapitalkosten der USA - die Anleger langsam wieder in den Greenback gelockt. Der Bloomberg Dollar Spot Index befindet sich inmitten seiner besten vier Handelssitzungs-Reihen seit den US-Wahlen 2016. Seine Einmonatskorrelationen mit zehnjährigen Treasury-Renditen und inflationsgeschützten Papieren tendieren höher.

Neil Dutta, Leiter US-Volkswirtschaft bei Renaissance Macro Research, führt den Anstieg von Dollar und Realrenditen auf die rosigeren Aussichten für die US-Wirtschaft im Vergleich zum Rest der Welt zurück. Die Fortsetzung dieser Dynamik würde ein gemischtes, aber positives Bild für Risikoaktiva zeichnen.

"Unser Gefühl ist, dass wir in den kommenden Quartalen eine Stärkung des Dollar gegenüber den meisten anderen wichtigen Währungen sehen werden, und die US-Realrenditen weiter steigen", schreibt er. "Aktien dürften von dem stärkeren Wachstumsumfeld profitieren, aber die Dollarstärke und höhere Realrenditen implizieren eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen, was zu einer gewissen Kompensation führt."

In der Tat könnte sich diese Dollarstärke, die auf steigende inflationsbereinigte Renditen zurückzuführen ist, auch als selbstregulierend erweisen. Ein steigender Greenback belastet tendenziell die Rohstoffpreise, und der Preisanstieg bei Öl der Sorte West Texas Intermediate war der Haupttreiber für den Anstieg der Breakeven-Inflationsraten.

Japan-Effekt

Hohe Hedging-Kosten hatten bisher japanische Anleger abgeschreckt, die seit Monaten US-Bonds im Visier haben. Aber für einige ist die Attraktivität der Renditen nun zu stark, um dem zu widerstehen.

Dai-Ichi Life Insurance folgte Daido Life Insurance und Fukoku Mutual Life Insurance und hat begonnen, ausländische Anleihen ohne Hedging zu kaufen. Zuvor hatten sich japanische Anleger aufgrund der steigenden Kosten für Währungsabsicherungen von US-Anleihen ferngehalten.

"Die Renditen von US-Unternehmens- und Hypothekenanleihen ohne Währungsabsicherung haben für japanische Lebensversicherungsunternehmen ein attraktives Niveau erreicht", sagt Yunosuke Ikeda, Leiter japanische Devisenanalyse bei Nomura Securities. "Solange die zehnjährigen US-Renditen voraussichtlich um drei Prozent schwanken, ist es für Lebensversicherer selbstverständlich, nicht abgesicherte Investments in Dollar-Vermögenswerten zu erwägen."

Nette Zahl

Jedoch sehen einige Marktbeobachter, wie Rabobank-Stratege Michael Jeder, die Drei-Prozent-Marke als nichts weiter als eine "nette runde Primzahl der besonderen psychologischen Art." Anleger sollten nicht in Panik geraten, schrieb er in einer Notiz an Kunden. "Als wir gegen Ende 2013 drei Prozent durchbrachen, folgte darauf rasch ein Rückfall auf 1,36 Prozent Mitte 2016."

(Bloomberg)