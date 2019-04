"Es gibt immer noch zwei Dinge, die dagegen sprechen, dass die derzeitigen Volatilitätsniveaus richtig oder nachhaltig sind", sagt der Cross-Asset-Stratege Andrew Sheets in einem Bloomberg-Interview. „Erstens ist die Marktliquidität immer noch nicht gross. Zweitens: Ich bin nicht sicher, ob der Markt in seinem neu gewonnenen Optimismus zu einer logischen Schlussfolgerung gekommen ist, wohin sich die Aktivapreise bewegen.“

Die Preisschwankungen bei Währungen, Anleihen und anderen Anlageklassen sind angesichts des dovishen Kurswechsels der globalen Zentralbanken, der erhöhten Konjunkturstimuli aus China und der nachlassenden Handelsspannungen deutlich gesunken. Der Cboe Volatility Index ist in diesem Jahr um über 50 Prozent gefallen und lag diese Woche auf dem niedrigsten Stand seit sechs Monaten. Der MOVE-Index der Bank of America, ein Indikator für die Volatilität in Treasuries, steuert auf sein Rekordtief zu.

Eine Diskrepanz zwischen dem Wachstum des Finanzmarktvolumens im letzten Jahrzehnt und der Risikofähigkeit der Banken, die nicht Schritt gehalten hat, könnte laut Sheets einen Ausverkauf verstärken. Selbstgefällige Marktteilnehmer, die eine Federal Reserve in Warteposition mit niedriger Volatilität gleichsetzen, sind ebenfalls ein Problem, und grosse Preisbewegungen könnten bald als Überraschung kommen, sagte er.

"Wenn die Fed dovish bleibt und die Daten schwächer werden, steigt die Volatilität", sagte er. „Wenn die Daten anziehen und die Zentralbanken tatsächlich sagen, wir werden angesichts der Verbesserung der Daten nicht straffen, würde das nicht viel mehr Risikobereitschaft erzeugen? Und das wäre auch volatil. “

Warnendes Beispiel

Eine Reihe von Strategen äusserte sich auch besorgt über die Auswirkungen der geringen Liquidität. John Marshall und Rocky Fishman von Goldman Sachs haben im Dezember vor den Risiken sinkender Volumina und Markttiefe gewarnt. Marko Kolanovic von JPMorgan äusserte sich in diesem Monat besorgt über die negative Rückkopplungsschleife zwischen Volatilität und Liquidität.

Für Sheets ist 2007 ein warnendes Beispiel für alle, die die Welt der niedrigen Preisschwankungen als eine Zeit für Selbstzufriedenheit zu betrachten - auch in dem Jahr gab es eine sehr flache Renditekurve und eine niedrige implizite Volatilität.

"Der Markt hat diese Dynamik so erklärt, dass die Fed aufgehört hat, die Zinsen zu erhöhen und nun die Politik für eine Weile stabil halten wird, und dass die Konjunktur ein wenig schwach ist", sagte er. "So haben sich die Dinge jedoch nicht entwickelt."

(Bloomberg)