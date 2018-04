Denn Länder, die Rohöl produzieren, werden ihre wieder aufgefüllten Bestände an Petrodollars arbeiten lassen. Zumindest erwartet das ein wachsender Chor von Analysten.

Es ist die potentielle Umkehrung eines Teils der weltweiten "quantitativen Straffung", die stattgefunden haben soll, als die Ölpreise steil fielen. In einer Zeit nun, in der die Zentralbanken beginnen, ihre Geldpolitik zu normalisieren, könnte sich das zu einem zusätzlichen Schuss an Liquidität summieren.

"Der Anstieg der Ölpreise führt zu einer Verschiebung der Flüsse und Einkommen auf der ganzen Welt, was die vorhergehende grosse Verschiebung zwischen 2014 und 2016 effektiv umkehrt", schrieben die Analysten von JP Morgan um Nikolaos Panigirtzoglou. Sie schätzen, dass bei den Energieproduzenten vom Nahen Osten bis nach Norwegen die Öleinnahmen von 1,6 Billionen Dollar im Jahr 2014 - als Rohöl bis zu 115 US-Dollar pro Barrel kostete - auf weniger als 800 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 schrumpften.

Der Rückgang der Erlöse aus dem Ölgeschäft hatte die globalen Märkte erschüttert, weil die Nachfrage der Produzenten nach importierten Gütern sank und die Fähigkeit grosser Staatsfonds und Zentralbanken, ausländische Vermögenswerte zu kaufen, eingeschränkt wurde. Diese Fonds und die Verwalter von Devisenreserven dürften infolge des Preiseinbruchs bei Rohöl während der zweijährigen Periode 160 Milliarden Dollar weniger an börsennotierten Aktien und 80 Milliarden Dollar weniger an Bonds gekauft haben, erklären die JPMorgan-Analysten in der Studie.

Nicht unbedingt geringere Ölnachfrage

Es ist eine Einschätzung, die auch bei Goldman Sachs geteilt wird. Jeffrey Currie, Leiter der Rohstoff-Analyse dort, argumentierte, dass höhere Ölpreise nicht unbedingt die Verbrauchernachfrage drücken werden, auch wenn der Preis der globalen Benchmark Brent-Öl kürzlich 75,23 Dollar pro Barrel erreicht hatte - der höchste Preis seit Ende 2014.

"Sie müssten hier wirklich hohe Preise erzielen, bevor sie Schaden anrichten", sagte Currie in einem TV-Interview mit Bloomberg. "Was wir in den letzten 15 Jahren gesehen haben, ist, dass höhere Ölpreise zu globalen Überschüssen führen. Petrodollars werden dann ausgeliehen und stimulieren das Nachfragewachstum."

Analysten von Barclays hatten zuvor geschätzt, dass die Reinvestition von Petrodollars einer Liquiditätsspritze einem Umfang ähnlich der quantitativen Lockerung der Federal Reserve entsprach. Als die Petrodollar-Ströme umgekehrt wurden, argumentierten sie im Jahr 2015, dass die Welt 400 Milliarden Dollar an jährlicher Nachfrage nach Finanzanlagen verloren hat.

Staatsfonds können womöglich Devisenbestände diversifizieren

Inwieweit neue Öl-bezogene liquide Mittel reinvestiert werden und in welcher Form, bleibt jedoch offen. Bei den Nahost-Produzenten sind die Devisenreserven abgeschmolzen, da sie Haushaltsdefizite angesichts niedrigerer Ölpreise finanzierten und sich möglicherweise eher für Einsparungen als für Ausgaben entscheiden. Und die Netto-Auslandsvermögen in Saudi-Arabien - dem grössten Ölexporteur der Welt - müssen trotz der höheren Rohölpreise noch immer deutlich zulegen.

Der Anstieg des Ölpreises könnte die Finanzbedingungen weiter lockern, indem er den US-Dollar unter Druck setzt. Wenn Benchmark-Rohöl weiter über 70 Dollar und bis 80 Dollar je Barrel steigt, könnten Staatsfonds ihre Devisenbestände diversifizieren - was möglicherweise einen Gegenwind für den belagerten Greenback schaffen würde, meint Mansur Mohi-Uddin, Leiter der Währungsstrategie bei NatWest Markets in Singapur.

Im letzten Jahrzehnt korrelierte die Entwicklung des Brent-Ölpreises häufig positiv mit dem Euro - insbesondere, wenn der Rohstoff die fiskalischen und Leistungsbilanz-Benchmarks der Exportnationen übertraf. Die Beziehung ist in den letzten 12 Monaten weitgehend verschwunden, könnte aber wieder zurückkehren, wenn die Ölpreise weiter steigen.

In diesem Szenario würden "alle grossen Energieproduzenten im Nahen Osten wahrscheinlich überschüssige Devisenreserven aufbauen, was das Risiko einer erneuten Diversifizierung des Dollars aus der Region heraus erhöhen würde", schrieb Mohi-uddin. Wenn dies passiert, erwartet der Stratege, dass der Dollar innerhalb seiner derzeitigen 1,20-1,25 Spanne bleiben und es schwer haben würde, gegen den Euro aufzuwerten.

Positiver Aktienverlauf durch steigende Ölpreise?

Gleichwohl bedeuten Amerikas Schieferöl-Revolution, die Neigung der Energieproduzenten, mehr ihrer Ersparnisse zu Hause auszugeben, und das Ende von Ölpreisen in schwindelerregender Höhe, dass der Petrodollar-Superzyklus im Vergleich zu früher weniger machtvoll ist. Aber die Aussicht, dass Saudi-Arabiens Auslandsvermögen in diesem Jahr steigt, unterstreicht die vorsichtige Rückkehr dieser staatlichen Treiber internationaler Kapitalströme.

Der Rückenwind durch den Ölpreis wird bei den Aktienkursen deutlicher ausfallen - da Ölunternehmen Aktien zurückkaufen - aber bei festverzinslichen Wertpapieren einen Gegenwind schaffen, erwartet JPMorgan, auch wenn eine Schwemme weltweiter Ersparnisse traditionell die US-Bonds unterstützt hat.

Niedrigere Ölpreise hätten das Geld effektiv von den Produzenten auf die Konsumenten verlagert, und Unternehmen mit verbesserten Gewinnmargen hätten zusätzliches Geld in das Bankensystem gepumpt, wobei das meiste seinen Weg in Bonds fand, argumentieren die Analysten der Bank.

"Der Anstieg der Ölpreise sollte in diesem Jahr für einen positiven Verlauf an den Aktienmärkten sorgen", sagen sie. "Wo der Anstieg der Ölpreise ein höheres Risiko birgt, das sind die Anleihemärkte, da die Geldverknappung bei den Ölverbrauchern ihren vorherigen Sparimpuls von 2015/2016 umkehren wird, was in diesem Jahr einen bearishen Fluss für die Bondmärkte schafft."

