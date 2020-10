Aber mit der durch die Pandemie verursachten Abschwächung der M&A-Aktivitäten in diesem Jahr stürzen sich die Grossen auf kleinere Transaktionen - solche mit einem Wert von 500 Millionen Dollar oder weniger - und gewinnen so stark Mandate wie seit fünf Jahren nicht mehr. Und damit verdrängen sie nicht so grosse Konkurrenten, bei denen die Beratung von kleineren Kunden in der Regel das Basisgeschäft darstellt.

"Wenn die grösseren Geschäfte schwach laufen, greifen die Leute auf kleinere Geschäfte zurück", sagte David Friedland, weltweiter Leiter für Fusionen und Übernahmen im Cross-Markets-Team von Goldman Sachs.

In den ersten neun Monaten des Jahres berieten Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley bei angekündigten Transaktionen im Volumen von etwa 61 Milliarden Dollar im globalen kleinen und mittelgrossen Segment, zeigen von Bloomberg zusammengestellte Daten. Damit kamen sie auf einen Anteil von 9,2 Prozent an diesem Markt, ihr grösster Anteil seit 2015 und ausreichend für die Banken, um die Beratungs-Ranglisten zu dominieren.

Grosse Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Es ist eine grosse Veränderung gegenüber dem Vorjahr, als Mega-Fusionen dominierten und der Anteil der grossen Banken am kleinen Ende des Marktes auf nur 7 Prozent sank. Die beiden Spitzenpositionen in der Rangliste 2019 wurden von PricewaterhouseCoopers und Rothschild belegt. Lukrative Deals wie die 90-Milliarden-Dollar-Fusion von United Technologies mit Raytheon hielten die grossen Banken beschäftigt.

Zwar sind die M&A-Deals bis zum 30. September um fast 25 Prozent gesunken ist. Aber das Volumen von Transaktionen mit einem Wert von bis zu 500 Millionen Dollar verzeichnete mit minus 14 Prozent einen weniger starken Rückgang.

Zwar generiert ein kleinerer M&A-Deal im Vergleich zu grösseren, komplexeren Transaktionen in der Regel ungefähr die gleichen Provisionsmargen, aber das Segment kann den Rückgang grösserer Transaktionen kaum ausgleichen. Im Jahr 2019 gab es beispielsweise vier Deals, die jeweils grösser waren als das Gesamtvolumen von 61 Milliarden Dollar der diesjährigen Deals von 500 Millionen Dollar oder weniger.

(Bloomberg)