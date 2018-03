Betroffen von Cyberangriffen sind vor allem Finanzinstitute. Zwei Drittel der Angriffe auf kritische Infrastrukturen betreffen den Finanzsektor, sagte Branson am Dienstag anlässlich der Jahresmedienkonferenz. Und: Das Risiko steige mit zunehmender Digitalisierung.

"Cyberangriffe sind inzwischen das grösste operationelle Risiko für das Finanzsystem", so Branson. Zwar würden ein Grossteil der Angriffe abgewehrt. Branson führt als Beispiel an, dass im Zusammenhang mit der Schadsoftware "Refete" zurzeit pro Tag bis zu 100 Angriffe auf E-Banking-Lösungen in der Schweiz festgestellt würden. Zwar würden ein Grossteil der Angriffe abgewehrt, aber "das beste Abwehrsystem ist nur so gut wie das schwächste Glied".

Auslagerung von Bankprozessen kritisiert

Branson kritisiert auch die zunehmende Auslagerung von Bankprozessen an externe Dienstleister. "Zum Teil lagern Banken ihre gesamten Backoffice-Prozesse aus. Diese Entwicklung stellt auch die Aufsicht vor Herausforderungen", sagte Branson. Viele Institute hätten Aufgaben an bestimmte Anbieter in der Schweiz ausgelagert. Auch angesichts dieser Konzentration wolle die Finma bei diesen die gleichen Massstäbe in der Prüfung anlegen wie bei den Banken selbst.

Branson richtet seine Warnung aber nicht nur an die Finanzindustrie, sondern an die Schweiz als Land. Sie tue weniger als andere Länder, um das System als Ganzes zu schützen. Als Beispiele führt er eine fehlende zentrale Cyberkompetenz an oder systemweite Penetration-Tests. "Ein systemweites Monitoring und entsprechende Prozesse sollte auch die Schweiz umsetzen", so Bransons zentrale Forderung. Die Finma sei bereit hier ein starke Rolle zu spielen.

