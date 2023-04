Mit Blick nach vorne sei es nun wichtig, die Fusion abzuschliessen, so Keller-Sutter weiter. Die UBS habe sowohl die Verantwortung als auch die Hauptrisiken übernommen. Zwar habe übernehme auch der Bund gewisse Risiken, sie würde aber nicht so weit gehen, deshalb von einer Staatsgarantie für UBS zu sprechen. Ohne Staat hätte es den Deal nicht gegeben. "Allerdings hatte auch UBS Interesse an einer Lösung zugunsten der nationalen und der internationalen Finanzstabilität. Auch sie hätte als gesunde Bank in Mitleidenschaft gezogen werden können."