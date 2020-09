Nachhaltig verwaltete Anlagen hätten nicht nur in der Schweiz einen neuen Höchststand erreicht, heisst in einer am Dienstag gemeinsam veröffentlichten Studie von WWF und PwC. Doch das Hauptproblem sei weiterhin ungelöst. Die Finanzströme würden immer noch signifikant negative Auswirkungen auf die Umwelt haben und weit davon entfernt sein, den internationalem Standards wie dem Pariser Abkommen Rechnung zu tragen.

Darum haben der Umweltverband und das Beratungsunternehmen einen sechs Punkte umfassenden Plan erstellt, der die Finanzwirtschaf nachhaltiger und die Wirtschaft insgesamt resilienter gestalten soll: "Da der Finanzsektor das Herzstück des Wirtschaftssystems bildet, ist er besonders gut geeignet, die notwendigen Anreize für die Transformation der Realwirtschaft zu schaffen", heisst es in einem am Dienstag veröffentlichten Papier.

Sechs-Punkte-Plan

Entscheidend bei der Umsetzung dieses Planes seien dabei die Jahre bis 2030. Werde dieses Zeitfenster nicht genutzt, dürfte es nach Ansicht der Studienautoren fast unmöglich werden, die selbstgesteckten Klimaziele bis 2050 zu erreichen.

Erstens müsse dazu eine gesetzliche Verpflichtung für Finanzakteure geschaffen werden. Zweitens müsse eine Überarbeitung der treuhänderischen Pflichten stattfinden, um finanziellen Risiken von Finanzströmen auf das Klima und die Artenvielfalt transparenter zu machen. Dies gehe drittens mit der Definierung klarer Standards einher.

Viertens brauche es messbare Strategien und Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Fünftens schlagen die Initianten vor, die Anlage-, Kreditportfolios von Vermögensverwaltern und Banken auf "Entwicklungspfade ausrichten, die zu Netto-Null-Treibhausgasemissionen und einer vollständigen Erholung der Artenvielfalt führen".

Und nicht zuletzt solle sechstens eine Bepreisung negativer externer Effekte auf das Klima und die Artenvielfalt sowie eine bevorzugte steuerliche Behandlung von Aktivitäten mit positiven Auswirkungen auf Klima und Artenvielfalt gefördert werden.

(AWP)