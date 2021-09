Dies sei nicht notwendigerweise der beste Weg, um die Finanzmärkte weiter reibungslos funktionieren zu lassen, erklärte der estnische Notenbankchef Madis Müller am Mittwoch via Twitter. Die Finanzagentur Bloomberg hatte ihn zuvor mit den Worten zitiert, eine Erhöhung des APP sei Teil der Diskussion. "Wir sollten alle Optionen offen diskutieren", betonte Müller später auf Twitter.

Just to be clear. We should openly discuss all options. But given the currently very favorable financing conditions and the solid recovery, I am not sure if increasing the volume of APP purchases in the spring is the best way to avoid a cliff effect. https://t.co/52QTV1vbuI

— Madis Müller (@madis_muller) September 22, 2021