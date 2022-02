Die Bank of England erhöhte den geldpolitischen Schlüsselzins am Donnerstag um einen Viertel Punkt auf 0,5 Prozent. Experten hatten wegen des anhaltend hohen Preisauftriebs auf der Insel mit diesem Schritt gerechnet. Sie sagten in ersten Reaktionen:

Dirk Chlench, LBBW:

"Der BOE-Entscheid, den Leitzins auf 0,5 Prozent zu erhöhen, entsprach zwar den Erwartungen. Das Stimmverhalten der Mitglieder des geldpolitischen Gremiums stellt indes eine handfeste Überraschung dar, denn vier der neun Mitglieder votierten für eine Anhebung des Leitzinses um einen halben Prozentpunkt. Die Mitglieder beschlossen zudem, diesmal einstimmig, das Portefeuille der Bank of England an britischen Staatsanleihen durch die Nicht-Wiederanlage von Fälligkeit abschmelzen zu lassen. Der Bestand an Unternehmensanleihen auf den Büchern der Bank of England soll bis Ende 2023 komplett abgebaut werden. Sollte sich die britische Wirtschaft so entwickeln wie von den Währungshütern angenommen, so erachten die Zentralbankvertreter weitere Zinsanhebungen moderaten Ausmasses in den nächsten Monaten für angemessen."

Alpesh Paleja, CBI:

"Die Zinserhöhung kommt nicht überraschend. Wahrscheinlich wird die Bank of England die Geldpolitik in naher Zukunft wieder straffen. Ein starker Preisauftrieb und weitere Anstiege der Inflation sind in den kommenden Monaten fast sicher."

Thomas Gitzel, VP Bank:

"Die Bank von England zaudert nicht. Die britischen Währungshüter machen bei ihrem geldpolitischen Richtungswechsel Tempo und rammen heute dicke Pflöcke ein. Nicht nur, dass dies bereits schon die zweite Zinserhöhung seit Dezember ist, die Bank von England reduziert auch die Bilanzsumme. Die Reduktion der Wertpapierbestände gehört zum schärfste Schwert beim geldpolitischen Kurswechsel. Die Bank von England stoppt die Wiederanlage fällig werdender Staatstitel in ihrem Wertpapierbestand. Der Bestand von Unternehmensanleihen über 20 Milliarden Pfund wird bis Ende 2023 gänzlich abgebaut. Vier Notenbankmitglieder votierten gar für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkten. Weitere Zinserhöhungen werden folgen."

Alexander Krüger, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank:

"Die Omikron-Welle hat die Bank of England nicht beeindruckt. Bemerkenswert ist, dass einige Mitglieder sogar einen grossen Zinsschritt bevorzugt haben. Angesichts des hohen Inflationsdrucks kann die nächste Zinsanhebung durchaus schon im März folgen. Geldpolitische Unterstützung wird in diesem Jahr jedenfalls spürbar weiter gesenkt. Bank of England und Fed erscheinen derzeit als Brüder im Geiste."

(Reuters)