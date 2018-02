Der Vermögensverwalter sammelte bei Profi-Anlegern und vermögenden Privatkunden insgesamt 5,9 Milliarden Franken Neugeld ein, wie Vontobel am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr hatte der Abgang des Star-Fondsmanagers Rajiv Jain zu Abflüssen geführt. Die verwalteten Kundenvermögen (AuM) lagen per Jahresende 2017 mit 165,3 Milliarden Franken klar über dem Vorjahreswert von 138,5 Milliarden Franken. Die total betreuten Kundenvermögen lagen per Ende Jahr bei 186,6 Milliarden Franken (Vorjahr: 155,3 Milliarden).

Der Gewinn sackte dagegen auf 209 Millionen von 264,4 Millionen Franken ab. 2016 hatte das Finanzinstitut von Sondereffekten profitiert, darunter dem Verkauf eines Anteils am Versicherer Helvetia. Der Gewinn lag dennoch leicht über Analystenerwartungen (rund 200 Millionen Franken). Adjustiert habe das Vorjahresergebnis um 12 Prozent zugelegt, so Vontobel.

Vontobel weist für das abgelaufene Geschäftsjahr einen leicht tieferen Betriebsertrag von 1'060,3 Milllionen Franken aus, adjustiert hat laut der Vontobel-Mitteilung allerdings eine Zunahme um 9 Prozent resultiert. Der Geschäftsaufwand erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 5 Prozent auf 801,0 Millionen Franken.

Die Aktionäre sollen eine erhöhte Ausschüttung von 2,10 Franken erhalten nach 2,00 Franken im Vorjahr. Im laufenden Geschäftsjahr 2018 strebt Vontobel "eine weitere Erhöhung der bereits robusten Profitabilität" an, wie das Institut weiter mitteilte

(Reuters/AWP/cash)