Leonteq schreibt in einer eigenen Mitteilung, man habe mit der Finma vollumfänglich kooperiert und bedauere die festgestellten Mängel. Das Management habe in den vergangenen Jahren bereits umfassende organisatorische Massnahmen ergriffen, was auch von der Finma anerkannt worden sei. Die angeordneten zusätzlichen Massnahmen würden «mit hoher Priorität» umgesetzt.