Insgesamt wurden in Jakarta und Bali Verträge für den Einsatz der Testplattform "Teman Sehat" sowie die Lieferung von 20'000 Testkits unterzeichnet. Nun werde die Plattform rasch skaliert und mit weiteren Produkten ergänzt, teilte Achiko am Mittwoch mit. Die Auslieferung werde voraussichtlich im November 2021 beginnen.

Als nächster Schritt sei eine rasche Ausweitung geplant, wenn die Unternehmen aus der Lieferkette in der praktischen Anwendung bestätigt haben, dass die Tests zuverlässig in grossen Stückzahlen hergestellt, verkauft und ausgeliefert werden können. Zudem will Achiko in den nächsten Monaten die sogenannte CE-Kennzeichnung erhalten und das Modell dann auf andere Länder übertragen.

(AWP)