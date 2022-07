In Rahmen der Serie-A-Finanzierungsrunde im Volumen von 15 Millionen Franken von Stableton sei die Tech-Tochter des Medienhauses, TX Ventures, als führender Investor aufgetreten, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung. Zudem hätten sich vor allem die deutsche Fintech-Investorin C3 EOS VC Venture Fund, Family Offices, Mitarbeitende und Partner von Stableton oder die bestehende Aktionäre DEWB, eine deutsche Private-Equity-Firma, an der Finanzierungsrunde beteiligt.

Mit dem frischen Kapital will Stableton den Angaben zufolge die Aktivitäten in der Schweiz ausbauen und dabei das technologische Angebot und die Anlagestruktur erweitern. Das Geld soll auch in die Expansion im Ausland fliessen, die in den kommenden Monaten geplant ist.

Stableton will zu einem wichtigen Marktnetzwerk für qualifizierte und institutionelle Anleger im Bereich alternative Anlagen werden. Seit der letzten Seed-Finanzierung im letzten Jahr habe das Unternehmen die verwalteten Vermögen um das 7,5-fache gesteigert, heisst es. Derzeit zähle Stableton mehr als 2'500 Marktplatznutzern und knapp 500 Produktanlegern in der Schweiz.

