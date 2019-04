Die Zeitungen "NZZ am Sonntag" und "Le Matin Dimanche" berufen sich auf eine noch unveröffentlichte Studie des Beratungsunternehmens McKinsey. Bis zum Jahr 2014 war die Schweiz demnach bei der Ansiedlung globaler Firmen in Europa die Nummer eins - zusammen mit Irland. Inzwischen sei das Land auf Rang drei zurückgefallen.

Als Hauptgründe nennen Experten die Ungewissheit im Verhältnis zur EU im Bereich der Personenfreizügigkeit sowie bei den Unternehmenssteuern. Der Schweizer "Marktanteil" bei globalen Konzernen liege bei 19 Prozent - vor zehn Jahren habe er noch rund 27 Prozent betragen.

Zugelegt haben stattdessen die Niederlande. Das EU-Land steigerte seinen Anteil von 17 auf 24 Prozent und liegt nun in Europa gemeinsam mit Irland an der Spitze. Die Niederlande konnten - im Gegensatz zur Schweiz - substanziell vom Brexit profitieren, heisst es von McKinsey. Rund 40 Unternehmen haben jüngst ihren Hauptsitz von Grossbritannien dorthin verschoben - so etwa Sony und Panasonic.

(SDA)