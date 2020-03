Die Analysten Daniel Roeska und Alex Irving von Bernstein empfehlen europäische Fluggesellschaften zum Kauf - sofern das Coronavirus bis Sommer eingedämmt ist und die Weltwirtschaft nicht in einen

Abwärtsstrudel gerät.

Der Virusausbruch hat Aktien von Fluggesellschaften massiv unter Druck gesetzt, die Bewertungen sind nun so günstig wie seit über 15 Jahren nicht mehr. Angesichts der für März bis Mai erwarteten deutlichen Verringerung der Nachfrage müssen Airlines zu drastischen Massnahmen greifen, um Kapazität und Kosten zu reduzieren.

Alle grossen Fluggesellschaften in der Region sollten in der Lage sein, den Sturm zu überstehen. Sorge bereitet allerdings die Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle, die "an einem seidenen Faden hängt".

Die Analysten von bernstein haben die Anlageempfehlung für Ryanair und EasyJet von "Market Perform" auf "Outperform" erhöht, da die Billigairlines die grösste Kostenflexibilität, den geringsten Verschuldungsgrad und die höchste Liquidität aufweisen innerhalb der Bernstein-Coverage.

(Bloomberg)