Sie überlege, dass 14,3-prozentige Paket an der Fluglinie ganz oder in Teilen abzustoßen, berichtete "Les Echos" am Sonntag unter Berufung auf anonyme Quellen. Es gebe eine Interessensbekundung für die Aktien von Europas größtem Hotelbetreiber, AccorHotels. Die Regierung spiele ihre Optionen ernsthaft durch, habe aber noch keine Entscheidung gefällt.

Die französisch-niederländische Airline ist ein wichtiger Konkurrent der Lufthansa. An der Börse kommt Air France-KLM auf einen Wert von rund drei Milliarden Euro.

(Reuters)