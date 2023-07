Oberste Priorität hat dabei die Stabilität des Flugbetriebs - zum Nachteil der Pünktlichkeit. Wichtig sei, dass die Flüge nicht annulliert würden, sagte Oliver Buchholzer, Head of Operations, am Mittwoch gegenüber Keystone-SDA am Flughafen Zürich. Die Swiss stehe gut da, lediglich zwei Prozent würden annulliert. Das bedeute aber auch, dass viele Flüge verspätet seien.