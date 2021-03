So wird der Reisedetailhändler zwei Duty-Free-Shops mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 935 Quadratmetern und einen Duty-Paid-Shop mit einer Fläche von 704 Quadratmetern betreiben, wie er am Donnerstag mitteilte. Beide Verträge hätten eine Laufzeit von sechs Jahren, so die Mitteilung weiter. Dufry war schon bislang auf dem Flughafen mit vier Shops präsent.

Über Salgado Filho International Airport in Porto Alegre reisen laut den Angaben jährlich rund 8 Millionen inländische und 500'000 ausländische Passagiere.

(AWP)