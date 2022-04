Zuvor seien diverse Tests und Überprüfungen erfolgt, teilte China Eastern am Sonntag mit. Seit dem Absturz einer solchen Boeing am 21. März auf einem Inlandsflug hatte die Airline alle ihre 223 Maschinen dieses Typs vorsorglich am Boden gelassen.

Zur Ursache des Absturzes gibt es bislang keine Angaben.

(Reuters)