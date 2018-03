Betroffen seien Jobs insbesondere in den Werken Bremen, Augsburg, im spanischen Sevilla sowie im britischen Filton, berichtete das französische Wirtschaftsmagazin "Challenges" am Freitagabend auf seiner Internetseite. Die Werke in Hamburg und Stade könnten auch betroffen sein, französische Anlagen dagegen fast gar nicht. Der Plan solle am 7. März mit Gewerkschaften diskutiert werden. Ein Airbus-Sprecher wollte den Bericht am Freitag nicht kommentieren.

(Reuters)