Laut Chefstratege Marc Allen wird Boeing Wisk nicht nur finanziell, sondern auch technisch unterstützen. Die Firma entwickelt derzeit ein viersitziges elektrisches Flugzeug und strebt die Genehmigung durch die US-Behörden an. Das in Mountain View, Kalifornien, ansässige Unternehmen will mit den Mitteln ausserdem dazu verwenden, seine Produktion hochzufahren.

Boeing hatte zuletzt andere Investitionen in Zukunftstechnologien heruntergefahren, um Geld zu sparen. An seiner Beteiligung an Wisk hielt Boeing fest. Miteigentümer ist die Kitty Hawk Corp, ein Flugtaxi-Pionier, der von Google-Mitbegründer Larry Page finanziert und von dem Deutschen Sebastian Thrun geleitet wird. Der war zuvor an der Entwicklung von selbstfahrenden Autos bei Google beteiligt.

Allerdings gibt es diverse konkurrierende "Evtols", wie die rotorgetriebenen Elektroflugzeuge in der Branche heissen, die wie ein Helikopter senkrecht starten und landen. Konkurrenten wie Joby Aviation, Archer Aviation, Lilium aus Deutschland und Eve aus Brasilien sind per Spac an die Börse gegangen. Laut Allen hat Wisk das nicht vor.

Langfristig womöglich ein Milliardenmarkt, sind die Marktaussichten für die Branche auf kurze Sicht ungewiss. Es gilt zunächst, viele Hürden bei der Regulierung und Zertifizierung der neuen Flugmaschinen zu nehmen.

"Das Wachstum des Evtol-Sektors wird offensichtlich nicht linear verlaufen", so Allen. Aber etwa fünf Jahre nach der Zulassung von Wisk dürften in den USA jährlich mehrere zehn Millionen Kunden mit den Lufttaxis des Unternehmens fliegen, schätzt er. "In den 2030er Jahren wird der Betrieb im grossen Stil beginnen."

(Bloomberg)