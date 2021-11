Die Fluggesellschaft Jazeera Airways aus Kuwait habe einen Vorvertrag über 28 Maschinen aus der A320neo-Modellfamilie unterzeichnet, teilte der Hersteller am Dienstag in Dubai mit. Der Deal umfasst 20 Jets in der Standardversion A320neo, acht Exemplare der längeren A321neo und die Option auf fünf weitere Maschinen. Nach Listenpreisen haben die 28 Jets einen Gesamtwert von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar (3,1 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich.

Am Sonntag und Montag hatte Airbus bereits zwei Grossbestellungen eingesammelt. Darunter war der grösste Auftrag seit Beginn der Corona-Krise über 255 Jets.

(AWP)