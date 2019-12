Einen Minderheitsanteil von 40 Prozent wolle das Schweizer Unternehmen jedoch behalten, teilte Nestle mit. Zugleich gründeten Nestle und die Spanier ein Gemeinschaftsunternehmen. Nestle und Casa Tarradellas brächten dabei ihre jeweiligen Herta-Anteile von 40 und 60 Prozent in das Joint Venture ein.

Nestle behält nach eigenen Angaben das Geschäft mit vegetarischen Produkten von Herta und will dieses weiterentwickeln. Mit dem Verkauf will sich Nestle den geänderten Konsumgewohnheiten anpassen: In vielen Ländern sinkt die Nachfrage nach Fleisch, weil die Kunden verstärkt zu vegetarischen Produkten greifen.

(Reuters)