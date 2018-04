Händlern zufolge haben zuerst die UBS und dann auch die Credit Suisse den Handel mit Aktien des Schweizer Maschinenbauers Sulzer eingestellt, an dem Vekselberg eine Mehrheit hält. Sulzer hatte mit Vekselbergs Beteiligungsgesellschaft Renova zwar am Wochenende vereinbart, dass dieser seine Beteiligung auf unter 50 Prozent senkt. Die US-Behörde Ofac muss diese Transaktion aber erst noch anerkennen. Bis dahin behandeln die Banken Sulzer wie eine Firma, gegen die Sanktionen verhängt wurden.

Ein UBS-Sprecher wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob die Bank den Handel mit Sulzer-Aktien eingestellt habe. Er erklärte aber: "Die UBS ist als globaler Finanzdienstleister angehalten, eine Vielzahl rechtlicher und regulatorischer Bestimmungen einzuhalten. In Bezug auf Sanktionen hat die UBS einen global geltenden Standard definiert, wonach mindestens die jeweils aktuell erlassenen Sanktionen der Schweiz, der UN, der EU und der USA berücksichtigt und weltweit umgesetzt werden." Credit Suisse wollte sich vorerst nicht äußern.

Die Aktie von Sulzer fällt an der Schweizer Börse um 7 Prozent. Seit rund drei Stunden verzeichnet die Aktie bei dünner gewordenen Volumen keine Auschläge mehr. In den letzten Handelstagen hat sie über 20 Prozent nachgegeben.

Auch im Forum von cash diskutieren User eifrig über die Entwicklungen um die Sulzer-Aktie. Demnach geht am Mittwoch auch der Handel von Sulzer-Aktien und Sulzer-Derivate auch bei denjenigen Banken nicht mehr, welche nicht direkt als Handelsteilnehmer an der SIX verzeichnet sind und den Aktienhandel über Grossbanken abwickeln.

Ein Forums-Teilnehmer unterstellt der UBS und der Credit Suisse wegen deren Bussen-Vergangenheit in den USA "vorauseilenden Gehorsam", aber eben, die sind gebrannt. Eigentlich sollte die SIX entscheiden, was noch geht und was nicht."

Konti eingefroren

Am Morgen war bekannt geworden, dass US-Banken Sulzer-Konti in den USA einfrieren. Sulzer-Sprecher Rainer Weihofen bestätigte entsprechende Medienberichte. Er betonte dabei, dass die Einschränkungen von den Banken ausgegangen seien. "Sulzer steht nicht auf einer Liste von US-Behörden."

Sulzer dürfe zwar weiterhin Löhne aus- und Lieferanten bezahlen, ansonsten aber keine Zahlungen in Dollar vornehmen und keine Neugeschäfte tätigen. Sulzer kann laut Weihofen zwar weiterhin die Kunden in den USA bedienen, jedoch nur, wenn entsprechende Verträge vor Freitag der vergangenen Woche abgeschlossen worden seien.

Die Hoffnung von Sulzer, im Verlauf der Woche von den Sanktionen befreit zu werden, ist laut Weihofen intakt. "Wir sind zuversichtlich", bestätigte er Aussagen, die er bereits am Montag gegenüber AWP gemacht hatte. Mitarbeiter von Sulzer in den USA stünden in engem Kontakt mit der zuständigen Behörde OFAC (office of foreign assets control). Die Gesprächsatmosphäre dort sei dem Vernehmen nach konstruktiv. Bis konkrete Resultate vorlägen, müsse man aber abwarten.

(AWP/cash)