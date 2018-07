Der Verkauf des in der Sparte EMC gebündelten Geschäfts solle zur Vereinfachung der IT-Infrastruktur und des Geschäftsmodell beitragen, erklärte die Commerzbank am Dienstag. Handelsbücher, Kundengeschäft, Mitarbeiter und Teile der IT-Infrastruktur an Société Générale übertragen.

Die Übertragung der Handelsbücher und die entsprechenden Auswirkungen auf Bilanz und Erträge würden schrittweise erfolgen und voraussichtlich Ende 2018 beginnen. Der Abbau von Aufwendungen, die in Zusammenhang mit EMC stehen, soll die Kostenbasis der Commerzbank bis Ende 2020 um mindestens 200 Millionen Euro entlasten.

(Reuters)