Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) habe die Fondsvertragsänderung genehmigt, teilte CS Asset Management am Mittwoch mitteilte. Die Kotierung und der Handelbeginn sämtlicher Fondsanteile ist für den 25. Juni 2020 vorgesehen.

Der CS REF LogisticsPlus investiert den Angaben zufolge in Logistik- und logistiknahe Immobilien in der Schweiz. Nach einer im Frühjahr 2020 erfolgten Kapitalerhöhung beläuft sich das Gesamtvermögen per Ende März auf 542 Millionen Schweizer Franken.

(AWP)