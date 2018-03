Die Vermögensverwalter haben dieses Jahr 2,1 Milliarden Dollar aus dem "WisdomTree Japan Hedged Equity Fonds" abgezogen - das ist fast ein Drittel seines Gesamtvermögens, wie Daten von Bloomberg zeigen. Der börsengehandelte Fonds (ETF), der Aktien kauft, die in Tokio börsennotiert sind und sie gegen Schwankungen des Yen-Kurses absichert, verzeichnete in diesem Monat einen Rückgang seiner ausgegebenen Aktien um fünf Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2013.

Dasselbe gilt für Fonds, die sich gegen Wechselkursschwankungen beim Euro schützen. Der 6,6 Milliarden Dollar schwere "WisdomTree Europe Hedged Equity Fonds" hat in den letzten 17 Wochen Abflüsse verzeichnet, wobei die ausstehenden Aktien auf das niedrigste Niveau seit 2015 gefallen sind.

Die Abflüsse unterstreichen die negative Stimmung gegenüber dem Dollar unter Devisenhändlern. Da sich der Ausblick für die Weltwirtschaft aufhellt und das politische Drama in den USA den Greenback weiter schwächt, haben Investoren kein Problem, Aktien in Europa und Japan zu kaufen, ohne für einen Schutz gegen Kursveränderungen der US-Währung zu bezahlen.

"Das Bild der Geldflüsse hat gedreht", schrieb George Saravelos, globaler Co-Leiter Devisenanalyse bei Deutsche Bank in London, in einer Einschätzung. "Nicht gegen Wechselkursveränderungen abgesicherte Aktienzuflüsse nach Japan beginnen, mit Parallelen zum Trend in Europa."

Die Bestände von US-Investoren an europäischen Aktien scheinen trotz der weltweiten Aktienturbulenzen relativ stabil zu sein - ein Indiz dafür, dass sich die Talfahrt des Dollar gegenüber der Gemeinschaftswährung in diesem Jahr fortsetzen wird, schreibt die Deutsche Bank. Gleichzeitig schichten Ausländer ihre Bestände von währungsgesicherten Aktienfonds in Fonds ohne Währungsabsicherung um, damit sie vom steigenden Euro profitieren können.

Der "iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF" ist in diesem Jahr um 3,9 Prozent gesunken, verglichen mit einem Gewinn von 1,5 Prozent für die Variante ohne Währungsabsicherung. Der "iShares Eurozone ETF" mit Hedging hat indessen rund 0,9 Prozent nachgegeben, während der europäische ETF ohne Währungsschutz 1,5 Prozent zulegte.

