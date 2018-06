Der Engländer David Dudding ist verantwortlich für drei Anlagefonds des Vermögensverwalters Columbia Threadneedle und kennt die europäische Firmenlandschaft aus jahrelanger Erfahrung als Vermögensverwalter. In den Fonds von Columbia Threadneedle beinden sich auch zahlreiche Schweizer Aktien. Seit 18 Jahren zum Beispiel Sika.

Vor einigen Jahren sagte Dudding in einem Interview auf die Frage, welche Aktie er seiner Tochter kaufen würde, ganz klar: Nestlé. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern befindet sich nun aber nicht mehr unter den ersten zehn grössten Titel seines "European Select Fund". Was ist da passiert? Ist Nestlé in Ungnade gefallen?

"Nichts ist passiert. Ich kaufe meiner Tochter noch immer jedes Jahr Nestlé-Aktien", sagt David Dudding im Video-Interview mit cash am Sitz von Columbia Threadneedle in London. Und Dudding schwärmt: Langfristig gesehen sei Nestlé fantastisch und werde als Unternehmen immer besser. Nestlé sei heute viel interessanter als noch vor einem Jahr.

Allerdings ist die langfristige Ausrichtung von Nestlé Stärke und Schwäche zugleich. "Nestlé ist eine sehr grosse Firma, und Änderungen brachen Zeit, bis sie umgesetzt werden", so Dudding, der früher als Finanzjournalist gearbeitet hatte.

Wie die meisten Investoren begrüsst auch Dudding die von CEO Mark Schneider angestossenen Veränderungen. Eine der Forderungen von Anleger-Seite war immer Konstensenkungen beim als träge gesehenen Konzern aus Vevey. Alleine in der Schweiz will Nestlé nun fast 600 Stellen abbauen, vor allem in der IT, aber auch bei Nespresso. Bis 2020 will Nestlé die Kosten um bis 2,5 Milliarden Franken drücken.

Branche ändert sich schnell

Schneider, seit Anfang 2017 im Amt, veräusserte auch traditionsreiche Nestlé-Sparten und kauft neue Bereiche dazu. Für satte 7,15 Milliarden Dollar sicherte sich Schneider jüngst die weltweiten Rechte für die Vermarktung von Starbucks-Produkten.

Auf die Gewinnmargen hat sich das Wirken von Schneider allerdings noch nicht ausgewirkt, was sich auch am Aktienkurs ablesen lässt. In seinen fast 18 Monaten als Chef beträgt die Kursperformance gerade mal 1 Prozent. Seit Anfang Jahr hat die Aktie gar 12 Prozent verloren, was auch den Unmut des aktivistischen Aktionärs Daniel Loeb erregt, der vor einem Jahr bei Nestlé eingestiegen war und seither einen Buchverlust von über 10 Prozent an seiner Nestlé-Beteiligung registrieren muss.

Gestiegene Konkurrenz von lokalen Anbietern und Internet-Shopping, die Trends zu "Clean Labelling" und Wellness bei Lebensmitteln - Fondsmanager David Duddington von Columbia Threaneedle, mit verwalteten Vermögen von 423 Milliarden Dollar auf Position 39 der grössten Vermögensverwalter weltweit, nennt die rapiden Änderungen in der Lebensmittelbranche, die den Grossfirmen das Leben schwer machen.

Dudding setzt auf kurzfristige Sicht auf Unilever statt auf Nestlé. Der niederländisch-britische Konzern ist die Top Position im Fonds "European Select". Laut Dudding konnte Unilever Nestlé im Lebensmittelbereich das Wasser nie reichen, die Firma setze nun aber auf neue Marken im Beauty-Bereich. Dazu sei Unilever in Schwellenländern stark, so Dudding.

Ähnlich schlecht wie Nestlé schneiden in diesem Jahr die Aktien der Basler Pharmakonzerne Roche (-14 Prozent) und Novartis (-11 Prozent) ab. Beide Konzerne haben laut Dudding ähnliche Probleme, so etwa der konstante Druck auf das Pricing der Produkte. Aber beide Konzerne würden langfristig von steigenden Ausgaben für die Gesundheit profitieren, was die Titel attraktiv mache, so Dudding.

Ob Dudding nun wegen der gesunkenen Kurse die beiden Aktien kauft, will cash von ihm wissen. "Ich kann das natürlich nicht kommentieren. Aber wenn die Kurse der Aktien sinken, werden die Titel natürlich interessanter." Was auch ein Kommentar ist.

Im Video-Interview äussert sich David Dudding auch zum Konjunkturverlauf in Europa.

Der Artikel entstand in Zusammenhang mit einer Medienreise, zu der Columbia Threadneedle eingeladen hatte.