Die gute Nachricht zuerst: Unter dem Strich flossen Aktienfonds weltweit zwischen Anfang Januar und Ende Mai 133 Milliarden Dollar zu. Seit Anfang 2016 beläuft sich die Summe gar auf fast 300 Milliarden Dollar.

An europäischen und Schweizer Aktien ging dieser Trend aber weitgehend vorbei. Alleine im bisherigen Jahresverlauf wurden gar 23 Milliarden Dollar aus in europäische Aktien investierenden Aktienfonds abgezogen. Bis Ende Februar sah das noch ganz anders aus. In den letzten drei Monaten hatten die besagten Fonds dann aber Rücknahmen in Höhe von 39 Milliarden Dollar zu beklagen. Seit nunmehr 15 aufeinanderfolgenden Wochen werden Gelder aus Europa abgezogen. Das zeigen Erhebungen der britischen Grossbank Barclays.

Ein Grossteil der freiwerdenden Gelder floss über den grossen Teich. Im Mai flossen in amerikanische Aktien investierenden Aktienfonds mehr als 30 Milliarden Dollar zu.

Europa, Pharma und Nahrungsmittel werden gemieden

Das wiederum könnte erklären, weshalb die US-Aktienindizes seit Jahresbeginn deutlich besser abschnitten als die europäischen Aktienindizes. Denn während der S&P-500-Index 1 Prozent über dem Stand von Anfang Januar liegt, errechnet sich beim Stoxx Europe 600 Index ein Minus von gut 2 Prozent. Beim Swiss Performance Index (SPI) belaufen sich die Verluste gar auf gut 5 Prozent (cash berichtete).

Der S&P-500-Index (rot) lässt den Stoxx Europe 600 Index (grün) im 12-Monats-Vergleich weit hinter sich zurück (Quelle: www.cash.ch)

Wer nun allerdings denkt, dass die Fondsmanager angesichts der Kursverluste an den europäischen Börsen Zuflucht in konjunkturunabhängigen Aktien und Sektoren suchen, der irrt. Auch im Mai war wieder ganz klar ein Trend in Richtung konjunkturabhängiger Aktien zu beobachten. Das Interesse galt dabei insbesondere den wachstumsstarken Technologiewerten. 56 Prozent der von Barclays befragten Fondsmanager gaben an, ihr Schwergewicht auf Aktien aus dem Industrie- sowie aus dem Technologiesektor zu setzen.

Einen grossen Bogen machen die Fondsmanager hingegen um Aktien aus dem Gesundheits- und dem Nahrungsmittelsektor. Zuletzt trennten sich die Fondsmanager auch von Finanzwerten. Diese drei Titelkategorien sind beim Swiss Performance Index für gut die Hälfte der Gesamtkapitalisierung und damit für jeden zweiten Indexpunkt verantwortlich.

Passiv verwalteten Aktienfonds fliessen Milliarden zu

Interessant ist, was die Strategen der britischen Barclays über die Barmittelquote europäischer Aktienfonds zu berichten haben. Erhebungen zufolge lag die durchschnittliche Barmittelquote Ende Mai auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren.

Das überrascht, ist mittlerweile doch ein Grossteil der Fondsvermögen passiv angelegt. Wie die jüngsten Erhebungen verraten, hält der Trend in Richtung indexnaher Fonds an. Seit Jahresbeginn wurden 43 Milliarden Dollar aus aktiv verwalteten Aktienfonds abgezogen. Passiv verwaltete Aktienfonds flossen hingegen 176 Milliarden Dollar zu.

Experten beobachten diesen Trend mit Sorge. Denn vielerorts wird vermutet, dass indexnahe Aktienfonds bei Börsenrückschlägen die Kursverluste noch verstärken.