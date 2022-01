Ford profitiert von Börsengang des Elektroautobauers Rivian

Rivian war im November 2021 an die Börse gegangen und hatte ein Emissionsvolumen von zwölf Milliarden Euro erzielt. Die Firma hat zwei mächtige Geldgeber: Ford ist mit zwölf Prozent an dem kalifornischen Unternehmen beteiligt, der Online-Händler Amazon hält etwa 20 Prozent an Rivian.

(Reuters/cash)