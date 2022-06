Ford-Werk in Saarlouis vor dem Aus, E-Autos kommen aus Valencia

Der US-Automobilhersteller erklärte, dass Gespräche mit den Gewerkschaften über eine “erhebliche” Anzahl von Stellenstreichungen an beiden Standorten in Europa beginnen würden, da für die Produktion von Elektrofahrzeugen weniger Mitarbeiter erforderlich seien.

“Wir werden weniger Mitarbeiter benötigen, um unsere Elektromodelle zu bauen”, sagte der Vorstandsvorsitzende von Ford Europa, Stuart Rowley, in einem Telefonat mit Reportern, ohne eine Zahl für den Personalabbau zu nennen. “Wir müssen unsere industriellen Aktivitäten umstrukturieren.”

Das Werk in Saarlouis, in dem 4.600 Mitarbeiter beschäftigt sind, wird noch bis 2025 das Modell Focus herstellen, so Rowley. Ford habe keine Pläne, dort danach noch andere Autos zu produzieren.

Das Unternehmen hält an einer geplanten Investition in Höhe von 2 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) in seinem wichtigsten europäischen Produktionsstandort in Köln fest, um dort Elektrofahrzeuge herzustellen. Der Vorstoss ist Teil des globalen Plans des Automobilherstellers, mehr als 2 Millionen Elektrofahrzeuge zu verkaufen.

Es seien noch keine Entscheidungen darüber getroffen worden, woher die Batterien für die in Europa hergestellten Elektroautos kommen sollen, sagte Rowley.

(Bloomberg)