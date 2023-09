Surowikin war im August als Chef der russischen Luftwaffe durch Generaloberst Viktor Afsalow ersetzt worden. Surowikin, der sich beim Einsatz russischer Truppen im Bürgerkrieg in Syrien den Spitznamen «General Armageddon» erworben hatte, verschwand kurz nach dem Aufstand der Wagner-Söldner von der Bildfläche. Während der Wagner-Meuterei am 23. und 24. Juni war er in einem Video erschienen und hatte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zur Aufgabe aufgefordert. Dabei hinterliess er allerdings einen unbehaglichen Eindruck und trug auch keine militärischen Rangabzeichen.