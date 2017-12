Damit kann der Test von Ärzten bei Patienten mit soliden Tumoren als begleitende Diagnose für die Therapieauswahl verwendet werden, teilte Roche am Montag mit. Laut Roche unterstützt "FoundationOne CDx" die Mediziner in der klinischen Entscheidungsfindung mit einem Bericht, der das genomische Profil des Tumors sowie die zugehörigen zugelassenen Therapien und relevanten klinischen Studieninformationen beschreibe. Roche hält seit dem Frühjahr 2015 gut 57 Prozent der an der Nasdaq kotierten Foundation Medicine.

(AWP)