Foxconn-Gründer Terry Gou hat nach seiner Bewerbung für das taiwanische Präsidialamt seinen Vorstandsposten beim Apple-Zulieferer aufgegeben. Das Unternehmen gab am Samstag in einer kurzen Erklärung bekannt, dass Gou «aus persönlichen Gründen» zurückgetreten sei. Sein Wahlkampfteam lehnte eine Stellungnahme ab. Der Milliardär hatte am Montag seine Kandidatur für der Wahl im Januar angekündigt. Umfragen zufolge liegt er deutlich hinter dem amtierenden Vizepräsident William Lai von der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP). Gou war 2019 als Foxconn-Vorsitzender zurückgetreten.