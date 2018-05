Vor einem Gericht in London sagt er, dass sein Job vergleichbar mit der Arbeit in einem Fast-Food-Restaurant sei. Ein Vice President bei Barclays zu sein ist "das Äquivalent zu dem Typ, der Sie bei McDonald’s bedient", sagte der Händler Carlo Palombo am Donnerstag während des zweiten Tags der Befragung vor Gericht.

Der 39-Jährige steht vor Gericht zusammen mit den ehemaligen Barclays-Händlern Colin Bermingham und Sisse Bohart sowie Achim Kraemer von der Deutschen Bank. Sie alle bestreiten, dass sie zwischen 2005 und 2009 den Euribor-Satz manipuliert haben. Palombos ehemaliger Chef Philippe Moryoussef steht ebenfalls vor Gericht, nimmt jedoch nicht am Verfahren teil und wird nicht von einem Anwalt vertreten.

Staatsanwalt James Waddington hatte Einwände gegen diese Aussage und fragte, ob "das ein Vergleich ist, der funktioniert".

"Vice President ist nicht das, was alle denken", antwortete Palombo. "Es ist eine Junior-Position."

Waddington sagte der Jury, dass der ehemalige Händler 2007 1 Million Pfund (1,14 Millionen Euro) verdient habe.

"Die Leute erhalten viel Geld" im Bankensektor, sagte Palombo. "Wenn Sie ein Gespräch über Einkommensungleichheit führen wollen, dann lassen Sie uns darüber sprechen."

