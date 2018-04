Franco Morra verlasse das Institut per 27. April, teilte die Bank am Montag mit. Er habe sein Mandat erfüllt und die Bank umgebaut. In den kommenden Monaten will HSBC einen permanenten Nachfolger ernennen.

Bis dahin werde der für die globalen Privatbankaktivitäten zuständige Finanzchef Christophe Guillemot das Geschäft führen. Die Schweizer Privatbanktochter der HSBC zählt mit einem verwalteten Vermögen von gut 50 Milliarden Dollar zu den größten ausländischen Privatbanken in der Schweiz.

Parallel zu dem Wechsel an der Führungsspitze in der Schweiz bündelt HSBC ihre Privatbankaktivitäten in Großbritannien, den Kanalinseln, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Sie werden künftig von Chris Allen geleitet.

(Reuters)