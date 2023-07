Am Devisenmarkt herrscht Hochbetrieb. Auslöser der jüngsten Schockwellen waren die Inflationszahlen in den USA. Die Jahresrate der Teuerung ist im Juni auf 3 Prozent gefallen. Die Kernrate der Inflation – also ohne die Preise für Energie und Lebensmittel – ist zwar noch etwas höher mit 4,8 Prozent, aber ebenfalls tiefer als in den Vormonaten. Günstig sieht die Inflationsentwicklung vor allem dann aus, wenn man nur die Preisänderungen über die letzten Monate betrachtet – und nicht die Jahresraten.