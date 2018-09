Diese stünden im Zusammenhang mit Verstössen gegen internationale Sanktionen, erklärte das Geldhaus am Montagabend. Die Bussen würden nahezu vollständig durch dafür vorgesehene Rückstellungen abgedeckt. Die Gespräche mit den US-Behörden hätten sich inzwischen intensiviert. Die Angelegenheit dürfte in den kommenden Wochen beigelegt werden, kündigte das Institut an.

(Reuters)