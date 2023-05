Zum Wachstum beigetragen hat in Frankreich der Aussenhandel: Die Exporte legten im ersten Quartal um 1,1 Prozent zu. Nachlassende Lieferkettenprobleme dürften dazu beigetragen haben, da die Unternehmen dadurch mehr produzieren können. Die privaten Konsumausgaben stagnierten in den ersten drei Monaten hingegen, nachdem sie Ende 2022 wegen der hohen Inflation noch deutlich gesunken waren. Die steigenden Preise zehren an der Kaufkraft der Franzosen. Hier ist Entspannung in Sicht: Die Inflationsrate fiel im Mai auf 6,0 Prozent, das niedrigste Niveau seit einem Jahr, wie das Statistikamt weiter mitteilte.