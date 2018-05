Die Emission von Investment-Grade-Papieren und Krediten ist deutlich zurückgegangen, obwohl sich die Spreads gegenüber 2017 um 30 Prozent verringert haben, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Selbst der einst boomende Schuldscheinmarkt hat sich in diesem Jahr abgekühlt.

Die Abschwächung der Fremdkapitalaufnahme ist zum Teil auf den Wettbewerb durch den Dollar-Anleihemarkt zurückzuführen, was US-Unternehmen davon abhielt, nach Europa zu kommen. Das veranlasste auch den Schweizer Saatguthersteller Syngenta letzte Woche, die Emission einer Euro-Anleihe aufzugeben.

Es zeigt sich auch ein Rückgang der Akquisitionen sowie Bestrebungen, rasch noch das vergangene Jahr für Refinanzierungen zu nutzen, bevor die Europäische Zentralbank die Marktunterstützung reduziert, und eine Zurückhaltung, die angeschwollenen Barreserven angesichts der Nullzinsen zu erhöhen.

Bargeld als Herausforderung

Die baren Mittel seien "eine Herausforderung", sagte Vincent Bolloré, der Vorsitzende des französischen Medienkonzerns Vivendi, in der vergangenen Woche gegenüber Aktionären. "Bargeld generiert nichts mehr."

Unternehmen, die in diesem Jahr die europäischen Fremdkapitalmärkte angezapft haben, konnten Schnäppchen-Deals durchsetzen, weil das dünne Angebot die Nachfrage der Investoren nach neuen Anleihen angeschoben hat.

Sanofi hat im vergangenen Monat eine fünfjährige festverzinsliche Anleihe zu 12 Basispunkten über den Benchmark-Sätzen emittiert. Das waren acht Basispunkte weniger als Pfizer im Juni für ein vergleichbares Papier bezahlte. Die beiden Pharmahersteller haben identische Bonitätsbewertungen bei S&P Global Ratings und Moody’s Investors Service, und beide Anleihen waren Teil einer mehrere Tranchen umfassenden Emission.

Kredit-Transaktionen eingebrochen

Am Kreditmarkt nahm HeidelbergCement im Januar über eine revolvierende Kreditlinie 3 Mrd. Euro zu 35 Basispunkten über Euribor auf. Das war die am niedrigsten gepreiste Fünf-Jahres-Transaktion in diesem Jahr und sie lag zehn Basispunkte unter dem, was die höher bewertete Enel im vergangenen Jahr bezahlt hat.

Der Deal ging in einem Umfeld über die Bühne, in dem die Kredit-Transaktionen im ersten Quartal um 26 Prozent eingebrochen sind, einschliesslich eines Rückgangs von 74 Prozent bei M&A-Finanzierungen. Schuldschein-Emissionen sind in diesem Jahr um 24 Prozent zurückgegangen.

Dennoch ist Charlotte Conlan, Leiterin der Kredit- und High Yield-Syndizierung bei BNP Paribas, weiterhin zuversichtlich, dass niedrige Zinsen und lockere Kreditkonditionen eine Belebung der Aktivität auslösen werden. "Jetzt ist eine gute Zeit für Unternehmen, Geld zu leihen", sagte sie. "Der Markt wird zurück pendeln."

(Bloomberg)