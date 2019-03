Das sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Samstag. Die "Welt am Sonntag" (Wams) hatte als erste darüber berichtet. Die Deutsche Bank wie die Commerzbank lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Entscheidung des Deutsche-Bank-Vorstands fiel dem Insider zufolge schon vor längerer Zeit, nicht in der vergangenen Woche. Man befinde sich noch in einem sehr frühen Stadium. Derzeit würden keine Gespräche geführt, daher werde am Wochenende auch nichts geschehen. Ein Mandat des Aufsichtsrates für Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing gibt es einer Person aus dem Umfeld des Kontrollgremiums der Bank nicht. Ähnliches verlautete aus Kreisen des Commerzbank-Aufsichtsrats.

Die Wams berichtete unter Berufung auf Finanzkreise, es habe erste inoffizielle Kontakte in sehr kleiner Runde gegeben. Diese seien allerdings noch nicht in einem Stadium, in dem sie mitteilungspflichtig seien.

Der "Focus" hatte berichtet, Sewing und sein Commerzbank-Kollege Martin Zielke seien seit wenigen Tagen wieder in intensiven Gesprächen über eine mögliche Fusion. Über ein Zusammengehen beider Banken wird seit Monaten heftigst spekuliert. Sewing wollte bislang von derartigen Überlegungen nichts wissen. "Wir haben unseren Plan, und den arbeiten wir ab", hatte er Anfang Februar bei der Jahrespressekonferenz gesagt. "Über alles andere mache ich mir keine Gedanken."

Durch eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank entstünde das mit Abstand grösste deutsche Geldhaus. Im internationalen Vergleich wäre diese neue Bank aber immer noch ein Leichtgewicht. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat immer wieder die Bedeutung einer starken deutschen Grossbank betont. Der Bund ist seit einem Jahrzehnt an der Commerzbank beteiligt und hält derzeit noch gut 15 Prozent ihrer Anteile.

Scholz' Staatssekretär Jörg Kukies, ein Ex-Investmentbanker von Goldman Sachs, gilt als Befürworter einer Fusion der beiden Banken. Im politischen Raum stieg zuletzt die Furcht, dass die Deutsche Bank im Falle einer Krise in eine Schieflage geraten könnte - angesichts des massiven Absturzes der Aktie.

