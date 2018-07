Die Papiere des TV-Senders gaben an der Londoner Börse um bis zu 3,8 Prozent auf 170 Pence nach.

Einen Tag nach der 1:2-Niederlage gegen die kroatische Nationalmannschaft im Halbfinale stufte Goldman Sachs die Titel auf "Neutral" von "Buy" herunter. Die von der Weltmeisterschaft zu erwartenden Vorteile für ITV seien in den Kursen bereits enthalten, urteilten die Analysten. Nach wochenlangen Kursgewinnen drohe erst einmal eine Durststrecke. In den vergangenen drei Monaten haben die Papiere rund 18 Prozent zugelegt.

Fragt man britische Fußball-Fans, liegt über ITV ein Fussball-Fluch. Seit 1998 habe England nur 15 Prozent der Turniere gewonnen, die auf ITV ausgestrahlt worden seien, hiess es in einem Bericht des Blattes "Daily Star". Hingegen falle die Siegquote bei den von der BBC übertragenen Spielen mit 71 Prozent deutlich höher aus. "Der ITV-Fluch hat wieder zugeschlagen. Um Gottes Willen, können wir in Zukunft alle TV-Fussballrechte der BBC geben?", schrieb ein verzweifelter Fan auf Twitter.

