Die Aktien sollen im Rahmen des Initial Public Offering (IPO) zwischen 49 und 53 Franken ausgegeben werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Platziert werden sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung bis zu 40,45 Millionen neue Titel sowie bis zu 276.909 Aktien der bestehenden Aktionäre. Das Platzierungsvolumen beläuft sich damit auf rund 2,3 Milliarden Franken, womit Galderma einer der grössten Börsengänge in Europa in diesem Jahr werden dürfte. Der Angebotspreis soll am 21. März veröffentlicht werden. Erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden sollen die Titel des Herstellers der Daylong-Sonnencreme am 22. März.