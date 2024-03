Der erste Kurs für die Aktien wurde am Freitag an der SIX mit 61 Franken festgestellt. Gemessen am Ausgabepreis von 53 Franken legten die Anteilsscheine damit 15 Prozent zu. Der Börsengang war um ein Vielfaches überzeichnet. Dem Hersteller der Sonnencreme-Marke «Daylong» fliessen aus einer Kapitalerhöhung brutto zwei Milliarden Franken zu. Zudem trennten sich Altaktionäre um den Mehrheitseigentümer EQT von einem Teil ihres Aktienpakets. Einschliesslich einer Mehrzuteilungsoption könnte das Platzierungsvolumen bis zu 2,3 Milliarden Franken erreichen. Galderma dürfte damit zu einem der grössten Börsengänge in Europa in diesem Jahr werden.