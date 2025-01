Von den beiden Sparten hat der Bereich Logistics and IT die Einnahmen um 5,3 Prozent auf 3,24 Milliarden Franken erhöht. Dieser Geschäftsbereich entwickelt und betreibt die Logistik-, IT-, und Digitale-Infrastruktur und -Plattformen für die gesamte Galenica-Gruppe sowie für Kunden und Partner im Gesundheitsmarkt.