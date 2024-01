Die zweite Sparte, Logistics and IT, erhöhte die Einnahmen um 4,9 Prozent auf 3,08 Milliarden Franken. Dieser Geschäftsbereich entwickelt und betreibt die Logistik-, IT-, und Digitale-Infrastruktur und -Plattformen für die gesamte Galenica-Gruppe sowie für Kunden und Partner im Gesundheitsmarkt.